Performansı tartışma konusuydu: İspanya'dan Youssef En-Nesyri iddiası!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'yi geri almak istediği ileri sürüldü.

Performansı tartışma konusuydu: İspanya'dan Youssef En-Nesyri iddiası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 12:32

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

DEVRE ARASINDA HAMLE

Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.

FENERBAHÇE VAZGEÇMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.

En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.


Etiketler: #Youssef En Nesyri #fenerbahçe #sevilla #transfer

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