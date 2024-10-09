Performansı tartışma konusuydu: İspanya'dan Youssef En-Nesyri iddiası!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'nın Fenerbahçe'ye transfer olan 27 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri'yi geri almak istediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
DEVRE ARASINDA HAMLE
Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.
En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.
FENERBAHÇE VAZGEÇMEYECEK
İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.
En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.
Spor Haberleri
- İspanya'dan En-Nesyri iddiası!
- UEFA'dan Türk hakemlere görev!
- Süper Lig'deki en hırçın takım belli oldu!
- Fenerbahçe Fransa deplasmanında!
- Galatasaray İspanya deplasmanında
- Tuncay Şanlı EURO 2008'de unutamadığı anı açıkladı!
- Bugün hangi maçlar var?
- Uruguaylı kaleci tarihe geçmeye hazırlanıyor!
- Rumen oyuncuya sürpriz talip!
- Beşiktaş'ta Immobile fırtınası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Semih Çelik’in arkasındaki gizemli kişi ortaya çıktı
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- 'Alnınızı karışlamazsam namerdim!'
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Aydın dağlarında hasat başladı: Rekolte bu yıl yüksek
- ‘Beyler, kendinize gelin…’
- Gölün dibinde ortaya çıktı!
- 'Cumhur seçmeni memnun kaldı'