İspanya'dan Ukrayna çıkışı: Kaybederse dünya daha güvensiz olur

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanması halinde kaybedenin sadece Ukrayna değil tüm Avrupa olacağını ve dünyanın daha güvensiz bir hale geleceğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:20
İspanya'dan Ukrayna çıkışı: Kaybederse dünya daha güvensiz olur
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'daki özel haber ajansı Europa Press'in Madrid'de organize ettiği etkinlikte konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bu ülkeye karşı başlattığı savaş ile İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "Avrupa'nın kırılganlığını gösterdiğini" vurgulayan Albares, "Ukrayna kaybederse varlığı sona erer ve dünya daha güvensiz olur. Ama Rusya kaybederse sadece o kaybetmiş olur" dedi.

Albares, İspanya'nın, Ukrayna'yı işgali karşısında Rusya'ya gösterdiği tepkinin aynısını Gazze'deki saldırıları karşısında İsrail'e de verdiğini savunarak, "Aynı temelde hareket ediyoruz. Barışın, adil barışın dönmesini, BM sözleşmelerinin uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Avrupa Birliği'nin Covid-19 salgınını birlikte hareket ederek, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in şantajlarından doğan krizleri de aynı şekilde birlik olarak hızlı şekilde aşabildiğini" ifade eden İspanya Dışişleri Bakanı, bu yüzden haziran başında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin hayati önemi olduğunu dile getirdi.

Albares, "Avrupa'nın değerlerini, demokrasisini, açık toplum yapısını, çoğulculuğunu korumamız gerekiyor. AP seçimleri, bu açıdan bir dönüm noktasıdır. Tek adam rejimine karşı değerlerimizi korumalıyız. Rakiple diyalog yoluyla müzakere edilir ve çözüm bulunur ama düşman ortadan kaldırılır. O yüzden düşman yaratmamalıyız. AP seçimlerinde, bunun da belirleneceğini unutmamalıyız" diye konuştu.

Albares, "Avrupa'nın yeniden endüstrileşmeye, yeniden finansmana ve savunma ile enerji başta olmak üzere stratejik başlıklarda kendi kendine yeterliliğe sahip olması gerektiğini" ifade etti.

ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 10 Mayıs'ta yapacağı görüşmenin önemini vurgulayan Albares, Rusya-Ukrayna savaşını ve İsrail'in saldırıları ile Orta Doğu'daki gelişmeleri konuşacaklarını aktardı.


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