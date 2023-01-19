İspanya’nın kuzeyini fırtına vurdu: 1 ölü
İspanya’nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
İspanya’nın kuzey bölgelerini Fien Fırtınası vurdu. Pazartesi gününden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altına kaldı.
Özellikle Galiçya, Asturias, Cantabria ve Bask bölgesinde etkili olan fırtına, yoğun kar yağışını beraberinde getirdi. Bask bölgesindeki Bermeo limanında 80 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği belirtildi.
Yaşlı adamın cansız bedeninin kıyıya yakın bir yerde sürüklendikten sonra Kızıl Haç tarafından kurtarıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan'dan seçim tarihine yönelik mesaj
- Kara deliğe dönüşen proje!
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu