İspanya Süper Kupa'da şampiyon Barcelona
İspanya Süper Kupa mücadelesinde Barcelona, Real Madrid’i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Suudi Arabistan’da King Fahd International Stadyumu’nda Barcelona ile Real Madrid, İspanya Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Barcelona mücadeleye; Ter Stegen - Araujo, Kounde, Christensen, Balde, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Gavi, Lewandowski ilk 11’iyle çıkarken, Real Madrid’in 11’i ise Courtois - Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, Kross, Modric, Camavinga, Valverde, Vinicius Jr ve Benzema'dan oluştu.
İspanyol hakem Ricardo De Burgos’un düdük çaldığı karşılaşmada Barcelona, sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 34’üncü dakikada Gavi, 45’inci dakikada Lewandowski ve 69’uncu dakikada Pedri atarken, Real Madrid'in tek sayısı ise 90+3'te Benzema'dan geldi.
XAVI'NİN TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BARCELONA'DA İLK KUPASI
İspanya Süper Kupa'da Barcelona, Real Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti. Barcelona bu sonucun ardından İspanya Süper Kupa'yı 14’üncü kez müzesine götürdü. Öte yandan Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, takımıyla teknik direktör olarak ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi.
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