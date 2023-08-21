İspanya’nın Tenerife Adası’nda orman yangını: 'Kasıtlı olarak çıkarıldı'

Yayınlanma: 21.08.2023 - 14:16

Güncelleme: 21.08.2023 - 17:45

İspanya’nın Tenerife Adası’ndaki orman yangınının polis soruşturması sonucu kasıtlı olarak çıkarıldığı belirlenirken, adada 11 bin 600 hektarlık alan kül oldu.

İspanya’nın Tenerife Adası’nda yaklaşık 1 hafta önce başlayan orman yangınıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, polis soruşturması sonucu yangının kasıtlı olarak çıkarıldığının doğrulandığını açıklarken polisin 3 farklı soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Clavijo, herhangi bir tutuklama olup olmadığı hakkında bilgisinin olmadığını söyledi.

YANGINDA 11 BİN 600 HEKTAR KÜL OLDU

Adalar Acil Servisi tarafından paylaşılan son bilgilere göre yangın nedeniyle 11 bin 600 hektar alan kül olurken, 19 kasabanın hava kalitesinin iyi olmadığı, bu nedenle maskesiz dışarıya çıkılmaması gerektiği tavsiye edildi. Adaya 400’den fazla itfaiye ekibi ve askerin yanı sıra 23 yangın söndürme helikopteri ile uçak gönderildiği açıklandı.

ŞU ANA KADAR 12 BİN TAHLİYE

Tenerife Adası Başkanı Rosa Davila düzenlediği basın toplantısında, “Gece çok zordu ama itfaiyecilerin çalışmaları sayesinde olumlu sonuçlar aldık” dedi. Davila, 15 Ağustosta başlayan yangın nedeniyle şu ana kadar 12 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini ifade etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu hiçbir evin yanmadığını ve herhangi bir yaralanma olmadığını belirten Davila, ekiplere teşekkür etti.

İspanya’nın Devlet Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, çarşamba ve perşembe günü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın kademeli olarak 40 derece ulaşacağı ve Tenerife Adası’nda maksimum sıcaklıkların 30 derece olacağı tahmin edildi.