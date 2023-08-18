Tenerife Adası yanıyor: Binlerce hektarlık alan küle döndü

İspanya’nın Tenerife Adası’ndaki orman yangını giderek yayılırken, şu ana kadar 3 bin 273 hektarlık alan küle döndü.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 13:43
Tenerife Adası yanıyor: Binlerce hektarlık alan küle döndü
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İspanya’nın Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife Adası’nın kuzeydoğusundaki tabiat parkında salı günü başlayan orman yangını söndürülemiyor.

Toplam 17 uçak, 350 itfaiyeci ve askeri personel ile yürütülen çalışmalara rağmen alevler giderek yayılıyor.

Yangında şu ana kadar 3 bin 273 hektarlık alan küle döndü.

Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo gece saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yangın hala ilerliyor. Ama önceliğimiz nüfusun olduğu bölgeleri korumak. Bu muhtemelen Kanarya Adaları’nda en azından son 40 yılda yaşadığımız en karmaşık yangın” ifadelerini kullandı.

Clavijo, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, ancak yangının "kontrolden çıktığını" belirtti. Alevlere müdahale sürüyor.

İspanyol hükümeti verilerine göre yılın ilk 7 ayında çıkan orman yangınları yaklaşık 64 bin hektarlık alanı küle çevirdi.


İspanya orman yangını

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