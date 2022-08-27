İspanyol araştırmacılar 60 bin yıllık Neandertal kalıntıları buldu
İspanyol araştırmacılar, Barselona yakınlarındaki arkeolojik alanda 60 bin yıllık Neandertal kalıntıları buldu.
Katalan bölgesel hükümeti düzenlediği basın toplantısında, İspanyol araştırmacıların Barselona yakınlarındaki arkeolojik alanda 60 bin yıllık bir Neandertal kafatasının kısmi kalıntılarını bulduklarını açıkladı.
Capellades'deki Abric Romani sahasındaki kazıyı, Katalan Paleoekoloji ve Sosyal Evrim Enstitüsü'nden (Iphes-Cerca) bir ekip gerçekleştirdi. Ekip bulguları "olağanüstü" olarak nitelendirdi.
Ünlü arkeolog Eudald Carbonell'in gözetiminde 40 yıldır kazı yapılan alanda Neandertal kalıntılarına ilk kez rastlanıyor.
Kalıntılar, 19 Ağustos'ta, bu yaz yapılan ve alandaki 60 bin yıllık Neandertal geyik avı kampına denk gelen bir seviyenin ortaya çıkarılmasına yönelik kazı sırasında ortaya çıkarıldı.
Kalıntılar çeşitli uzmanlar tarafından temizlenip incelendikten sonra, bulunanların bir Neandertal kafatasına ait parçalar; özellikle de yan kafatası kemiği, şakak ve elmacık kemikleri gibi bölümler olduğu belirlendi.
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