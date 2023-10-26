İspanyol bakan 'soykırım' dedi: Avrupa'ya çağrı yaptı

İspanyol Bakan Belarra, İsrail'in Gazze saldırılarını "soykırım" olarak tanımladı. Belarra, Avrupa devletlerini "Filistin'deki soykırımı durdurmaya" çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:42
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İspanya Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, sosyal medya platformu X'te bir video yayınlayarak Avrupa devletlerini "Filistin'deki soykırımı durdurmaya" çağırdı.

Rusya ve Ukrayna savaşında Avrupa devletlerinin Rusya'ya ambargo uygulamasını hatırlatan Belarra, Gazze'nin bombalanmasına son verilmesine yardımcı olacağını düşündüğü önerisini anlattı.

Sosyal Haklar Bakanı paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: 

"Öncelikle İsrail devletiyle diplomatik ilişkileri askıya alın. Putin'e yapıldığı gibi güçlü yaptırımlar uygulayın. Silah ambargosu uygulayın ve Ukrayna savaşında olduğu gibi Netanyahu'yu ve sivil halka karşı bombalamalar gerçekleştirmekten sorumlu tüm siyasi liderleri Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkarın"

Belarra, "Harekete geçelim, soykırımı durdurmak hala mümkün" diye ekledi.


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