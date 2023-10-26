Son dakika: Erdoğan'dan Papa'ya Gazze telefonu

Yayınlanma: 26.10.2023 - 11:44

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgenin üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındırdığını hatırlatan Erdoğan, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.

"HER SAVAŞ BİR YENİLGİ"

Papa Franciscus daha önceden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'deki ağır insani durumu düşündüğünü ve kilise ile hastanenin vurulmasının kendisine acı verdiğini söylemişti.

Papa, "Rehineleri serbest bırakın. Dünyadaki her savaş, bir yenilgidir. Kardeşliğin yok edilmesidir. Kardeşlerim, durun" ifadelerini kullanmıştı.