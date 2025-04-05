İspanyollar, konut krizi ve yüksek ev kiralarına karşı sokaklarda

Yayınlanma: 05.04.2025 - 17:24

Güncelleme: 05.04.2025 - 17:24

İspanya'nın Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerinde sokaklara dökülen binlerce İspanyol, konut krizini ve yüksek ev kiralarını protesto etti.

Özellikle son 10 yıldır İspanyolların en çok endişe ettiği konuların başında gelen konut krizi, ilk defa ülke genelinde 40'tan fazla kentte protesto edildi.

Konut krizinin en fazla yaşandığı Madrid ve Katalonya özerk bölgelerindeki kiracı derneklerinin çağrısıyla düzenlenen gösterilerde "Konut krizine son verelim", "Kiralarda yüzde 50 indirim ve rantçıların pazarlığına son" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerin en büyüğü Madrid ve Barselona'da düzenlendi.

SÜRESİZ EYLEM KARARI

Kiracı dernekleri, "ülke genelinde kiraların yüzde 50 düşürülmesini" isterken bu talepleri karşılanmazsa "kira ödemeyerek greve gitme" çağrısı yaptı.

Konut fiyatlarının ve kiraların yüksekliğinden şikayetçi olan Madrid Kiracılar Derneğinin Sözcüsü Valeria Racu, "Süresiz eylem kararı aldık. Ülke genelinde greve gitmeliyiz. Rantçıların durdurulması ve hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Kimse her 5 ya da 7 yılda bir (sözleşme yenileme zamanı) evini, mahallesini ve şehrini terk etmek zorunda değildir. Madrid'de 2025 yılında sözleşmesi biten yarım milyon haneyi evde kalmaya ve direnmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Kira ödememe grevinde kararlı olduklarını söyleyen Racu, "Suçlu olan rantçılara ve sorumlu olan hükümete sesleniyoruz. Milyonlar bugün sokağa çıktı. Kiracıların gücünü gördüler. Grev olursa kiralar en az yüzde 30 düşer" ifadelerini kullandı.

'HALK HAREKETİ' VURGUSU

Logrono kentindeki Kiracılar Derneğinin Sözcüsü Mariola Gutierrez de "Onurlu konut hakkımızı savunmak için sokaklara döküldük. İspanya genelinde herkesin talebi aynı. Konut fiyatlarının düşürülmesi, yüksek kira balonunun patlatılması. Bugünkü halk hareketi rantçılar ve hükümet üzerinde baskı oluşturacaktır" açıklamasında bulundu.

Öte yandan İspanya Merkez Bankasının yayımladığı araştırmaya göre ülkede konut sorununun çözülmesi için yarım milyon yeni eve ihtiyaç bulunuyor.

Hükümetin yeni sosyal konutlar inşa edebilmesi için arazi kanununda reform yapması, bürokratik prosedürün hafifletilmesi ve konut sektöründe yüzde 25 olan vergi yükünün düşürülmesi, atılması gereken öncelikli adımlar olarak sıralanırken, özellikle büyük ve kıyı şehirlerinde kısa vadeli turistik ev kiralamalarına son verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

10 YILDA YÜZDE 91 ARTIŞ

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, konut krizine karşı bazı kararlar alsa da bu yeterli bulunmuyor.

İspanya'da Avrupa Birliği üyesi olmayan yabancılara getirilen ve Altın Vize olarak tanınan, 500 bin avroya kadar gayrimenkul satın alımında kalıcı oturma vizesi verilmesi uygulaması, 3 Nisan'da sona erdi.

Altın Vize uygulamasından 2013 yılından bu yana 15 bine yakın yabancı yatırımcı yararlandı.

İspanya'daki emlak sitesi İdealista 'nın verilerine göre kiralık konut fiyatları, son 12 ayda rekor seviyeyle yüzde 11,5 , çeyrek bazda da yüzde 3,9 arttı.

'nın verilerine göre kiralık konut fiyatları, son 12 ayda rekor seviyeyle , çeyrek bazda da arttı. Aralık 2024 sonu itibarıyla İspanya'da ev kiralamanın metrekare maliyeti ortalama 13,5 avro olarak kaydedildi.

olarak kaydedildi. Kiraların en çok arttığı Madrid 'de 10 yıl öncesine göre artışın yüzde 91 'i bulduğu belirtiliyor.

'de 10 yıl öncesine göre artışın 'i bulduğu belirtiliyor. Benzer şekilde yeni konut inşaat maliyetlerinin de son bir yılda ortalama yüzde 7,6 arttığı, bazı yerlerde bunun yüzde 15 'in üzerine kadar çıktığı bildirildi.

arttığı, bazı yerlerde bunun 'in üzerine kadar çıktığı bildirildi. Şubat 2025 itibarıyla ülke genelinde evlerin ortalama metrekare fiyatının da 2 bin 311 avroya çıktığı kaydedildi.

İspanya'da son yıllarda küçük yerlerden büyük şehirlere göç akını olsa da gençlerin yüksek kiralar ve konut fiyatlarından dolayı merkezden uzak ilçelere yöneldiği belirtiliyor.