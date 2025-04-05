The Guardian, Türkiye çapındaki protestoları kapağına taşıdı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 16:16

Güncelleme: 05.04.2025 - 16:17

İngiltere'nin sol eğilimli gazetelerinden The Guardian, haftalık dergisinin 4 Nisan tarihli sayısında Türkiye’deki hükümet karşıtı protestoları kapağına taşıdı. “Türk demokrasisi sarsılıyor” başlığıyla yayımlanan sayıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz ay tutuklanmasının ardından başlayan ve son yılların en kitlesel eylemlerine dönüşen protestolar kapsamlı şekilde ele alındı.

Gazetenin İstanbul muhabiri Ruth Michaelson imzalı dosyada, her gece on binlerce kişinin sokağa döküldüğü protestolarda polisle yaşanan sert çatışmalara ve binlerce gözaltıya dikkat çekildi. Michaelson, “Muhalefet hareketi bir yol ayrımında” diyerek protestoların yönüne işaret etti.

Haberde ayrıca, genç bir aktivistin gözaltına alınmasının Erdoğan karşıtı muhalif çevrelerde özellikle büyük öfke yarattığı vurgulandı. Michaelson’a göre bu durum, Türkiye'nin “geri dönüşü olmayan bir şekilde tam otoriterliğe sürüklendiği” yönündeki endişeleri daha da derinleştirdi.

Sayının dikkat çeken bir diğer bölümü ise Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kaleme aldığı görüş yazısı oldu. Pamuk, yazısında “Türkiye’de demokrasiden geriye kalan son kırıntılar” için duyduğu kaygıyı dile getirerek, mevcut siyasi iklimin özgürlükler ve hukuk devleti açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

The Guardian’ın bu sayısı, Türkiye’deki gelişmelerin uluslararası kamuoyunda yakından takip edildiğini ve Batılı medyanın, giderek artan baskılar karşısında Türk halkının sesine kulak verdiğini gösteriyor.