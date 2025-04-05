İsrail'in vurduğu T4 Hava Üssü görüntülendi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan'da, bu iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, 4 Nisan'da Reuters haber ajansına konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Bakan Fidan, İsrail saldırılarının, Şam'daki geçici yönetimin IŞİD terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti.