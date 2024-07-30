Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:37

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:37

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, NATO'ya, Türkiye'yi ittifaktan ihraç etme çağrısı yaptı. Bu gelişmenin ardından Katz'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Israel Katz kimdir? Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını isteyen Israel Katz kaç yaşında, nereli? Israel Katz'ın kariyeri...

ISRAEL KATZ KİMDİR?

Yisrael Katz, 1955'te Aşkelon'da doğdu. Ebeveynleri Meir ve Malka Katz, Romanya'nın Maramure? bölgesinde Holokost'tan sağ kurtulanlardı. Kfar Ahim moşavında büyüdü. 1973'te İsrail Savunma Kuvvetleri'ne alındı ve Paraşütçüler Tugayı'nda asker ve takım lideri olarak görev yaptı. 1976'da Subay Aday Okulunu tamamladı ve müfreze lideri olarak Paraşütçüler Tugayı'na geri döndü. 1977'de terhis olduktan sonra Kudüs İbrani Üniversitesi'nde okudu ve üniversiteden lisans ve yüksek lisans dereceleriyle mezun oldu. 1980'lerin başında öğrenci birliğinin başkanıydı. Mart 1981'de, kampüsteki Arap şiddetine karşı düzenlenen ve rektör Raphael Mechoulam'ın odasına kilitlenmesini de içeren bir protestoya katıldığı için bir yıl uzaklaştırma cezası aldı.

Katz, ilk olarak 1992 İsrail yasama seçimlerinde Likud listesinde 45. sırada yer aldı, ancak Likud yalnızca 32 sandalye kazandığından Knesset'te yer alamadı. Katz, 1996 seçimlerinde Likud-Gesher-Tzomet listesinde 34. sırada yer aldı, ancak koalisyonun yalnızca 32 sandalye kazanması nedeniyle Knesset'te yine yer alamadı. Ancak Kasım 1998'de Ehud Olmert'in yerine Knesset'e girdi. 1999 ve 2003'te yeniden seçildi ve 2003'te Ariel Şaron hükûmetinde Tarım bakanı olarak atandı. Katz, Likud-Kadima bölünmesinin ardından Ocak 2006'da kabineden ayrıldı ve 2006 seçimlerinde yeniden seçildi.

ISRAEL KATZ EVLİ Mİ?

Katz evli ve iki çocuk babasıdır.