Dünyayı geziyordu Türkiye'de öldü... Rus fenomen Tatiana Rusozolina kimdir?
"MotoTanya" olarak tanınan, pekçok ülkeyi motoru ile gezen Rus fenomen Tatiana Rusozolina Muğla Milas'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybetti. Peki, Rus fenomen Tatiana Rusozolina kimdir?
YouTube'da iki milyon, TikTok'ta ise 5 milyon takipçisi bulunan Rus fenomen hayatını kaybetti. Dünyayı gezen 38 yaşındaki fenomen Muğla'da gerçekleşen kazada hayatını kaybetti. Peki, Rus fenomen Tatiana Rusozolina kimdir? İşte ayrıntılar...
TATIANA RUSOZOLINA KİMDİR?
Rusya’nın en popüler Motovlog kanallarından birinin sahibi olan Tatiana Rusozolina 38 yaşındaydı. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunuyor.
TATIANA RUSOZOLINA NASIL ÖLDÜ?
Muğla’nın Milas ilçesi civarında, Milas-Söke karayolu üzerinde yaşanan olayda 38 yaşındaki Tatyana Ozolina hayatını kaybetti. Türk motosiklet blog yazarı Onur Obut ile birlikte yol alırken, motosikletlerin çarpışması sonucu yaşanan kazada Tatiana Rusozolina olay yernde hayatını kaybetti. Yaralanan Onur Obut ise Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
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