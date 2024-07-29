Olimpiyatlarda örgü ören sporcu Tom Daley kimdir?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:22

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:22

Örgü örme hobisini olimpiyatlara taşıyan Daley, havuzda olmadığı zamanlarda elinde şişleri ve ipiyle görüldü. Peki, Olimpiyatlarda örgü ören sporcuTom Daley kimdir?

TOM DALEY KİMDİR?

Thomas Robert Daley, 21 Mayıs 1994 tarihinde Plymouth, Devon'da dünyaya geldi. 7 yaşında atlamaya başladı. Mayıs 2008'de FINA'nın 10 metre kule atlama erkekler kategorisinde 6. sıraya yükseldi. Temmuz 2008'de son son FINA Grand Prixlere katılmadığı için 17. sıraya geriledi. 2008 Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre kule atlama ve 10 metre senkronize yarışlarında Büyük Britanya'yı temsil etti. Finallere katılmaya hak kazanıp 7. oldu. TIME dergisinde 2008 Yaz Olimpiyatları'nda izlenmesi gereken 100 sporcu arasından 63. sıraya girdi. 23 Ağustos 2010 tarihinde bir YouTube kanalı oluşturdu. Londra 2012 yaz olimpiyat oyunlarında ülkesine bronz madalya kazandıdı. 2 Aralık 2013 tarihinde Dustin Lance Black ile ilişkisi olduğunu duyuran bir YouTube videosu yayınladı. 1 Ekim 2015 tarihinde nişanlandıklarını duyurdu. 6 Mayıs 2017 tarihinde evlendİ.

ATLAMAYA 7 YAŞINDA BAŞLADI

10 metre kule atlamada yarışan Daley, bir Plymouth Dalış Kulübü sporcusu. Daley, 7 yaşında atlamaya başladı.

Time dergisi tarafından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda izlenmesi gereken 100 sporcu arasından 63. sırada gösterilen Daley, 2012 Londra OLimpiyatları'nda ülkesine bronz madalya kazandırdı.