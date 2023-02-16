İsrail, 16 yıl sonra Türkiye uçuşlarına yeniden başladı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 18:07

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 18:09

İsrailli hava yolu şirketi Israir operasyon maliyetleri nedeniyle Türkiye uçuşlarına 2007'de son vermişti. Şirket, 16 yıl sonra Tel Aviv ile İstanbul arasında seferlere bugün tekrar başladı.

Türk ve İsrail bayrakları ile Türkiye'den motiflerin bulunduğu uçağın üzerine Türkçe ve İbranice "Kardeşlik ve dayanışma, gelecekte barış" mesajlarının yazıldığı görüldü.

İsrailli havayolu şirketinin uçuşlarına başlaması ile birlikte İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan hava yolu şirketi sayısı 96’ya yükseldi.

