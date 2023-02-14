Son dakika... İsrail'den Türkiye açıklaması: 'Dayanışma devam edecek'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:07

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:07

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından ülkesinin dayanışmasını göstermek için Türkiye'ye geldi.

Cohen ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda "Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yüzyıl içinde yaşanan en büyük felaketlerden biri bu" ifadesinde bulundu.

İsrail-Türkiye arasındaki ikili ilişkilere yöneli yaptığı açıklamada Cohen, "Bu ilişkiler son bir yıl içinde gerçekten çok daha iyi bir noktaya geldi. İsrail hükümeti ve İsrail halkı adına en içten başsağlığı dileklerimizi ve destek vaatlerimizi iletmek istiyorum" dedi ve ikili ilişkilerde devam eden iyileşmenin bir işareti olarak İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye'ye doğrudan uçuşlara perşembe gününden itibaren yeniden başlayacağını belirtti.

Cohen ayrıca, İsrail'den Türkiye'ye yapılan insani yardımlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, bu zor günlerde dayanışmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve biz elimizden gelen her türlü yardımı sağlayarak sadece ihtiyacı olanlara şu anda değil, gelecekte de yardıma devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum çünkü anladığım kadarıyla önümüzdeki sorunlar gerçekten son derece büyük."