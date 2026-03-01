İsrail-ABD saldırısında öldürüldü: İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi kimdir?

İran devlet televizyonu, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi’nin, İran’a yönelik ABD ve İsrail tarafından düzenlen saldırılarda yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran ordusunun üst düzey isimlerinden Abdurrahim Musavi, kariyeri boyunca üstlendiği kritik görevlerle dikkat çekti. Musavi, 1999-2005 yılları arasında İran Ordusu Müşterek Karargâhı Başkanlığı görevini yürüttü.

Ardından 2008-2015 döneminde Kara Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı olarak görev aldı. Bu süreç, ülkenin modern tarihindeki en hassas güvenlik başlıklarının gündemde olduğu yıllara denk geldi.

2016 yılında Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkan Yardımcılığına atanan Musavi, bir yıl sonra Hamaney tarafından İran Ordusu Başkomutanı olarak görevlendirildi.

2017’den itibaren bu görevi yürüten Musavi, daha sonra Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve İran Silahlı Kuvvetleri’nin en üst düzey isimlerinden biri haline geldi.

Musavi, kariyeri boyunca sadece saha komutanlığı değil, akademik ve operasyonel alanlarda da önemli roller üstlendi.

İmam Ali Askeri Üniversitesi başkanlığı görevini yürüten Musavi, ordunun Kuzeydoğu Bölge Karargâhı komutanı olarak da görev yaptı.

Ayrıca İran Ordusu Harekât Dairesi’nin denetimini üstlenerek stratejik operasyonların planlanmasında etkili isimlerden biri oldu.

İran medyasında, hassas savunma ve operasyonel süreçlerdeki deneyimi nedeniyle “Zor Görevlerin Adamı” olarak anılan Musavi, son yıllarda ülkenin öne çıkan askeri liderleri arasında gösterildi. Askeri çevreler, özellikle kriz dönemlerinde üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti.

Haziran 2025’te İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında selefi Muhammed Bakıri’nin öldürülmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmişti.