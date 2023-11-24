"İsrail açlığı silah olarak kullanıyor" dedi, istifa etti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dünyadan tepkiler yağmaya devam ediyor. Tunuslu ünlü oyuncu, Gazze'de "açlığın savaş silahı olarak kullanılmasını" protesto etmek için Birleşmiş Milletler iyi niyet elçiliğinden istifa etti.
İsrail'e tepki gösterdi, 13 yıllık görevinden ayrıldı. Tunuslu ünlü oyuncu Hind Sabri, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın iyi niyet elçiliğinden istifa etti.
CNN Türk'ün aktardığına göre, Hind Sabri, sosyal medyadan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
"İsrail, Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanıyor" diyen Tunuslu oyuncu, bölgedeki çocukların ve sivillerin zor durumda olmasına rağmen kimsenin onlara merhamet etmediğini de vurguladı.
Ünlü oyuncu, Gazzeli çocuklara yeterli yardımı ulaştıramadıklarını söyledi.
"Arkadaşlarımızla beraber, Gazzeli çocuklar için de acil yardım çağrısı yapılmasını istedik" diyen Sabri, "Dünya çapında 13 yıldır sürdürdüğüm Dünya Gıda Programı’ndaki görevimden, Birleşmiş Milletler'deki iyi niyet elçiliğinden ayrıldığımı derin bir üzüntüyle duyuruyorum" ifadelerini kullandı.
Tunuslu oyuncu, yetkililere sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.
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