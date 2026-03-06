İsrail alarmda: İran’dan balistik füzeler fırlatıldı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru yeni füze atışlarının tespit edildiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, “Kısa süre önce İran’dan İsrail Devleti topraklarına doğru fırlatılan füzeler tespit edildi. Savunma sistemleri tehdidi engellemek için devreye girdi” ifadelerine yer verildi.

Saldırılar sırasında kaydedilen görüntülerde, İran’a ait olduğu öne sürülen bir balistik füzenin küme bombalı savaş başlığından ayrılan mühimmat parçalarının İsrail’in orta kesimlerine düştüğü görüldü.

Füzelerin bir kısmı hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, bazı parçaların ve mühimmatların İsrail’in orta kesimlerindeki çeşitli noktalara düştüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, saldırıda kullanılan füzelerden birinin küme bombalı savaş başlığı taşıdığını ve parçalarının farklı bölgelere yayıldığını açıkladı.

Füze parçaları ve küçük mühimmatların birkaç noktaya düşmesi sonucu bazı bölgelerde maddi hasar meydana geldi.

Acil durum ekipleri, İsrail’in orta kesiminde bulunan bir yerleşim yerinde düşen mühimmat parçalarının yangına yol açtığını bildirdi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı belirtilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk açıklamalara göre saldırı sonrasında yaralanan ya da hayatını kaybeden kimseye dair bir bilgi bulunmuyor.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve olası yeni saldırılara karşı hazırlıklı olunduğunu açıkladı.