‘Oz Büyücüsü’ filmindeki kırmızı ayakkabıları çalmıştı: Para cezası verildi

Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:29

Güncelleme: 30.01.2024 - 11:35

ABD’li Terry Jon Martin isimli 76 yaşındaki hırsız, 2023'te çaldığını itiraf ettiği Oz Büyücüsü filminde Judy Garland'ın giydiği ikonik kırmızı ayakkabılar için 23 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

Oz Büyücüsü filminde Judy Garland’ın giydiği ikonik kırmızı renkli ayakkabılar, 2005’de sergilendiği Judy Garland Müzesi’nden çalınmış, FBI 2018'te bir operasyon sırasında ayakkabıları bulduğunu açıklamıştı. 2023 Ekim’de görülen davada hırsız Terry Jon Martin suçunu kabul etmiş fakat mahkeme kötü sağlık koşulları sebebiyle Martin’i hapis ile cezalandırmamaya karar vererek davayı ertelemeye karar vermişti.

ABD Başsavcılığı dün görülen mahkemede Martin’in, sağlık koşulları göz önünde bulundurularak 1 yıl denetimli serbestlik verilmesine ve ayakkabıların sergilendiği Judy Garland Müzesi’ne 23 bin 500 dolar para cezası ödemesine karar verdi.