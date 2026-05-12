İsrail askerlerinin paylaşımı kriz yarattı: Skandal fotoğraf sonrası iki askere hapis cezası

12.05.2026 11:10:00
Dış Haberler Servisi
İsrail ordusunda, Lübnan’daki bir Hristiyan köyünde çekilen görüntü büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta bir İsrail askerinin Meryem Ana heykelinin ağzına sigara yerleştirdiği görülürken, olay sonrası iki askere hapis cezası verildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Hristiyan nüfusun yaşadığı Debel köyünde Meryem Ana heykeline yönelik saygısız davranışta bulunan iki askere hapis cezası verdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, bölgede ve uluslararası kamuoyunda tepki topladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, heykelin ağzına sigara yerleştiren askere üç hafta, fotoğrafı çeken askere ise iki hafta askeri hapis cezası verildiği bildirildi.

IDF’nin ilk incelemesine göre fotoğraf birkaç hafta önce Debel köyünde çekildi ancak görüntülerin geçen hafta sosyal medyada yayılmasıyla olay gündeme taşındı.

Askerler hakkında soruşturmanın, o dönemde bölgeden sorumlu olan 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Sagiv Dahan tarafından yürütüldüğü ve cezaların da onun kararıyla verildiği belirtildi.

İsrail ordusu açıklamasında, “IDF olayı ciddi şekilde değerlendirmektedir. Tüm dinlerin ibadet özgürlüğüne, kutsal mekanlarına ve dini sembollerine saygı duyulmaktadır” ifadelerine yer verdi.

BENZER GÖRÜNTÜLER DAHA ÖNCE DE ORTAYA ÇIKTI

Debel köyü son aylarda İsrail askerlerinin karıştığı benzer olaylarla da gündeme geldi. Geçen ay bir askerin Hz. İsa heykelini kırdığı görüntüler paylaşılmış, ayrıca askeri iş makinelerinin güneş panellerine zarar verdiği anlara ilişkin videolar yayımlanmıştı.

Meryem Ana heykeline zarar veren askerlerin aktif görevden uzaklaştırıldığı belirtilirken, güneş panellerine yönelik olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Debel, İsrail’in Hizbullah ile çatışmaları sırasında tahliye çağrısı yapılmayan Hristiyan yerleşimlerinden biri olarak biliniyor.

İsrail yönetimi Hristiyan dünyasıyla ilişkilere önem verdiğini savunsa da son aylarda ortaya çıkan saldırılar ve tartışmalı görüntüler, Hristiyan topluluklarla ilişkilerde gerilimin arttığı yorumlarına yol açtı.

