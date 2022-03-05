İsrail Başbakanı Bennet önce Putin sonra da Zelenski ile görüştü

05 Mart 2022 Cumartesi, 23:17

İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna’daki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ardından İsrail Sözcüsü daha sonra İsrail Başbakanı Bennet’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Sözcü, Bennet ile Zelenski’nin Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldığını aktarırken, Bennet’in Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiğini ve yarın Almanya Başbakanı Olay Scholz ile görüşeceğini bildirdi.