İsrail’den Rusya’ya kritik ziyaret! Putin, Bennet ile Kremlin’den görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet, Kremlin Sarayı’nda, Ukrayna’daki durumu değerlendirmek için bir araya geldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı birçok ülke liderinin tepkileri devam ederken, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Moskova'ya geldiği öğrenildi.
UKRAYNA GÖRÜŞMESİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Kremlin Sarayı'nda Ukrayna'daki durum çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Gazetecilerin, Putin ve Bennet'in görüşmeden sonra bir basın toplantısı yapıp yapmayacağına dair sorusunu Sözcü Peskov, “Hayır. Böyle bir planlama yapılmadı” şeklinde yanıtladı.
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