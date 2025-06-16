İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni tehdit: 'Harekete geçiyoruz, Tahran'ı boşaltın!'

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar dördüncü gününe girerken, bölgede gerilim devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmalara ilişkin yeni ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TAHRAN'I BOŞALTIN!"

Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Tahran semaları kontrol altında, harekete geçiyoruz. Tahran'ı boşaltın" ifadelerini kullandı.

"İKİ ANA HEDEFİMİZE ULAŞMAK ÜZEREYİZ"

İsrail Başbakanı ayrıca, askeri operasyonların belirlenen hedefler doğrultusunda sürdüğünü belirterek, "Zafere doğru giden yoldayız. İki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz: Nükleer ve füze tehdidini ortadan kaldırmak" dedi.

İSRAİL İRAN'I BOMBALIYOR

Netanyahu'nun açıklamasından dakikalar sonra İsrail'den İran'a bombardıman başladı.

İRAN: TEL AVİV'İ DERHAL TERK EDİN

İsrail saldırıları artarak sürerken İran'dan da Tel Aviv'de yaşayanlara "acil" vurgulu bir duyuru geldi. Devrim Muhafızları tarafından yapılan duyuruda "Şu anda işgal altındaki Filistin topraklarında, silah üretim tesisleri, istihbarat kurumları, hassas merkezler veya askeri araştırma tesislerinde bulunan ya da bulunmayı planlayan herkese yönelik acil bir uyarıdır. Hayatınızı ve güvenliğinizi korumak için derhal bu şehirden ayrılmanızı ve bir daha asla geri dönmemenizi tavsiye ediyoruz. Hayatınızı kurtarmanın tek yolu işgal altındaki toprakları terk etmektir" denildi.

'NÜKLEER SOYKIRIMI ÖNLEME' İDDİASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin dün yaptığı açıklamada, İran'a karşı saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürmüştü.

NELER YAŞANDI?

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı.

Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı.

İsrail şehirlerinde sık sık sirenler çalıyor. İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.