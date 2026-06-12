Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

12.06.2026 08:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin, ‘İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı’ hakkında olduğu kaydedildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile ‘İran ile şekillenmekte olan mutabakat zaptı’ hakkında görüştü.

Açıklamada, İsrail'in mutabakat zaptına taraf olmadığını belirten Netanyahu'nun, ‘nihai anlaşmanın zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılması, nükleer altyapının imhası, balistik füze üretiminin kısıtlanması ve İran'ın bölgedeki vekil güçlerine desteğinin sonlandırılmasını içermesine ilişkin kararlılığı için Trump'a takdirlerini dile getirdiği’ bildirildi.

 

İlgili Konular: #ABD #Trump #görüşme #netanyahu

İlgili Haberler

Trump'tan sert açıklamalar: 'İran anlaşmayı imzalamazsa...'
Trump'tan sert açıklamalar: 'İran anlaşmayı imzalamazsa...' ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington ile bir anlaşma imzalamaması halinde ülkeye yönelik saldırıların yeniden başlayacağı tehdidinde bulundu. İran ise yeni misillemelerle tehdidin dozunu artırdı.
Trump'tan 'İran ile anlaşma' açıklaması: 'Tarih' ve 'adres' verdi, İran 'kesin değil' dedi
Trump'tan 'İran ile anlaşma' açıklaması: 'Tarih' ve 'adres' verdi, İran 'kesin değil' dedi ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine henüz anlaşma konusunda nihai sonuca ulaşmadıklarını ve ortaya atılan hususların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.
Trump'tan kritik açıklama: 'İran’a hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim'
Trump'tan kritik açıklama: 'İran’a hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim' ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.