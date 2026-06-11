Trump'tan sert açıklamalar: 'İran anlaşmayı imzalamazsa...'

Fox News'e konuşan Trump, "Eğer İran kısa süre içinde bir anlaşma imzalamazsa, onu tamamen yok edene kadar yeniden bombalayacağız" dedi. Trump ayrıca, İran'a yönelik son saldırılara İsrail'in katılmadığını öne sürdü.

Bu açıklamadan kısa süre önce ABD ordusu, Amerikan güçleri ve ticari gemiler için tehdit oluşturduğunu belirttiği İran hedeflerini vurduğunu duyurmuştu.

SALDIRILAR İKİNCİ GÜNÜNDE

ABD ile İran arasında karşılıklı hava saldırıları perşembe günü de devam etti. Böylece taraflar üst üste ikinci gün birbirlerine saldırı düzenlemiş oldu.

Trump, Tahran yönetiminin derhal bir barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde yeni saldırılar düzenleneceğini söyledi.

Bölgedeki gerilim, hafta başında Hürmüz Boğazı yakınlarında bir Amerikan Apache helikopterinin düşürülmesiyle tırmanmıştı. Olayın ardından İran şehirleri ile bölgedeki Amerikan üsleri karşılıklı saldırıların hedefi oldu.

Bu gelişmeler, Nisan ayında varılan kırılgan ateşkesi ciddi şekilde tehdit ederken, Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yoğun hava saldırılarıyla başlayan savaşın sona ereceğine dair umutları da zayıflattı.

İRAN'DAN SERT MİSİLLEMELER

ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Körfez bölgesindeki Amerikan askeri varlıklarına karşı geniş çaplı misilleme operasyonu başlattığını duyurdu. İran basınına göre Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üsleri hedef alınırken, Bahreyn ve Kuveyt hava savunma sistemlerinin saldırıları engellediği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise gece saatlerinde İran genelinde çok sayıda hedefe yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı. Washington yönetimi, saldırıların 'meşru müdafaa' kapsamında gerçekleştirildiğini savunurken hedef alınan noktaların askeri gözetleme sistemleri, iletişim altyapısı ve hava savunma unsurları olduğunu bildirdi.

İran medyasına göre ABD saldırılarında ülkenin güney kıyılarındaki Bender Abbas, Minab, Sirik, Kiş Adası ve Keşm Adası çevresinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran yakınlarındaki Karaj kentinin de saldırıların hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı.

DMO tarafından yapılan açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'deki hava üsleri ile Bahreyn'de konuşlu ABD Donanması'nın 5. Filosu dahil olmak üzere toplam 18 Amerikan askeri hedefinin vurulduğu öne sürüldü. İran ayrıca Ürdün'deki El-Ezrak Hava Üssü'ne üst üste ikinci gece saldırı düzenlediğini ve üsse 12 balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kuveyt ve Bahreyn yönetimleri gece boyunca ülkelerine yönelen "düşmanca hava hedeflerinin" hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ürdün ise saldırı iddialarına ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

CENTCOM, operasyonların başlamasından yaklaşık dört saat sonra saldırıların tamamlandığını açıkladı. Operasyonun Tahran saatiyle gece yarısından kısa süre sonra sona erdiği belirtildi.

ULUSLARARASI TOPLUMDAN TEPKİLER

Bölgede gerilimin yeniden tırmanması uluslararası toplumda da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'nun giderek daha derin bir krize sürüklendiği uyarısında bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Guterres, "Orta Doğu daha derin bir krizin içine çekiliyor ve bunun sonuçları bölgenin çok ötesine uzanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu hafta yaşanan gelişmelerin çatışmaları daha da genişlettiğini belirten Guterres, mevcut ateşkes ortamının artık tam anlamıyla bir ateşkesten ziyade "daha düşük yoğunluklu bir çatışma" görünümüne büründüğünü söyledi.

"Bu düşük yoğunluklu çatışmanın tam kapsamlı bir savaşa dönüşme riskini küçümsememeliyiz" diyen Guterres, tüm taraflara diplomatik çözüm çağrısı yaparak, "Daha fazla saldırı yok, daha fazla bahane yok" mesajını verdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmaları görüşmek üzere toplandı. Konseyde arabuluculuk ve diplomatik diyalog seçeneklerinin ele alındığı bildirildi.

Guterres, Güvenlik Konseyi'ndeki değerlendirmesinde, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın mevcut kırılgan ateşkes sürecinden çıkarak yeniden tam ölçekli bir çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıdığı yönündeki şimdiye kadarki en sert uyarısını yaptı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Al Jazeera'ya konuşan eski ABD'nin Cezayir Büyükelçisi Henry Ensher, Washington ile Tahran'ın mevcut çatışmada bir çıkmaza girdiğini ve her iki tarafın da askeri gücü siyasi baskı aracı olarak kullandığını söyledi.

Emekli ABD'li General Mark Kimmitt ise Trump'ın müzakereler konusunda sık sık kısa süreli takvimler açıklamasının İran'ın elini güçlendirdiğini savundu.