İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Türkiye açıklaması

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:22

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:52

Türkiye ile İsrail arasında, son dönemde Suriye ve Filistin'de yaşanan gelişmelerden kaynaklanan gerilimin, Azerbaycan’da, iki ülke heyetleri arasında gerçekleşen teknik düzeydeki temasların ardından hafiflemesi bekleniyor.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre bu temas, Suriye özelinde olası çatışmaların önlenmesine yönelik bir 'çatışmasızlık mekanizması' kurulması hedefiyle düzenlendi.

Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmenin ilk sinyalleri, 9 Nisan'da Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev tarafından verilmişti.

Daha önce yapılan bir görüşmeye aracılık ettiklerini ifade eden Aliyev, iki ülke arasında yeniden arabulucu rolü üstlenmek için gerekli çabayı göstereceklerini vurgulamıştı.

ALİYEV'E TEŞEKKÜR

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, "Suriye’de çatışmayı önleme mekanizması" kurulması amacıyla dün Türkiye ile İsrail arasında Azerbaycan’da teknik düzeyde gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu’nun talimatı doğrultusunda İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki heyet, Savunma Bakanlığı ve güvenlik birimlerinden üst düzey yetkililerin katılımıyla dün Türk heyetiyle bir araya geldi. İsrail, önemli görüşmelere ev sahipliği yapan Azerbaycan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ediyor. Görüşmelerde, taraflar bölgedeki çıkarlarını dile getirdi. Bölgesel istikrarın korunması amacıyla diyalog yolunun sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün katıldığı bir programda, bölgede herhangi bir çatışmanın önüne geçilmesi amacıyla Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulmasına yönelik iki ülke arasında teknik düzeyde temasların olduğunu ifade etmişti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin bilgi vermişti.

Tuğamiral Aktürk, İsrailli yetkililerin son açıklamaları ve kutsal mekanlardaki kışkırtıcı davranışlarının bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdığına dikkati çekmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları 10 Nisan'da, Türkiye-İsrail "çatışmasızlık mekanizması" kurulacağını açıkladı.

Kaynaklar, Türkiye ve İsrail arasında "Suriye’de çatışmasızlık" için bir temas olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Suriye’de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan’da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Çatışmasızlık mekanizmasının kurulması için çalışmalara devam edilecektir."