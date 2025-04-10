Pew'den çarpıcı anket: Amerikalıların çoğunluğu İsrail'e olumsuz bakıyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:28

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:41

Amerikalıların çoğunluğu artık İsrail'e olumsuz bakıyor. Pew Araştırma Merkezi’nin Salı günü yayımladığı bir ankete göre, İsrail’e yönelik olumsuz görüş bildiren Amerikalıların oranı yüzde 53’e yükseldi. Bu oran, İsrail’in Gazze’yi büyük ölçüde yok etmesinden önce yapılan Mart 2022 anketinde yüzde 42 düzeyindeydi.

"GENÇ CUMHURİYETÇİLER RAHATSIZ..."

Öte yandan, Demokratlar hâlâ Cumhuriyetçilere kıyasla İsrail’e daha olumsuz yaklaşıyor: Demokratların yüzde 69’u İsrail’e olumsuz bakarken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 37. Ancak Cumhuriyetçiler içinde de olumsuz görüşler 2022’ye göre 10 puan artmış durumda.

Özellikle 50 yaş altı genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail’e karşı olumsuz bakış belirginleşti; bu yaş grubundaki Cumhuriyetçilerin yüzde 50’si İsrail’e olumsuz yaklaşıyor.

Bu değişim, Candace Owens ve Tucker Carlson gibi İsrail'e eleştirel yaklaşan popüler muhafazakâr medya figürlerinin etkisine bağlanıyor.

'EN OLUMLU' VE 'EN OLUMSUZ' YAKLAŞANLAR KİMLER?

Anketle birlikte, son yıllarda Yahudi Amerikalıların da İsrail’den uzaklaşma eğilimi gösterdiği ortaya çıktı. Bu eğilim özellikle İsrail'deki yargı kriziyle hız kazanmış, Gazze savaşıyla ise büyük bir ivme kazanmış durumda. Yine de Yahudi Amerikalıların en az yüzde 73’ü hâlâ İsrail’e olumlu bakıyor.

Yahudi Amerikalıları takiben, İsrail’e en olumlu bakan grup, yüzde 72 ile beyaz Evanjelikler. Ancak beyaz Protestanlar ve Katolikler arasında İsrail’e olumsuz bakanların oranı sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 53’e çıkmış durumda.

İsrail’e en olumsuz bakan grup ise Müslüman Amerikalılar. Bu grubun yüzde 81’i İsrail’e olumsuz, sadece yüzde 19’u olumlu yaklaşıyor.

TRUMP İSRAİL'İ 'GEREĞİNDEN FAZLA' DESTEKLİYOR

Anket, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu hafta başında Beyaz Saray’a yaptığı ziyaret öncesinde gerçekleştirildi. Ziyaret, ABD-İsrail-İran arasındaki gerilimin arttığı ve Gazze’de ateşkes görüşmelerinin tıkandığı bir döneme denk geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını nasıl yönettiği konusunda kamuoyu ikiye bölünmüş durumda: Katılımcıların yüzde 31’i Trump’ın İsrail’i gereğinden fazla desteklediğini söylerken, yüzde 29’u dengeyi sağladığını düşünüyor. Sadece yüzde 3’ü ise Trump’ın Filistinlileri gereğinden fazla desteklediğini belirtmiş.

En yüksek oran ise yüzde 37 ile kararsızlara ait.

Öte yandan, Amerikalıların yüzde 54’ü, İsrail ile bağımsız bir Filistin devleti arasında barışçıl bir 'iki devletli çözüm bulunamayacağını' düşünürken buna karşılık yüzde 46’lık bir kesim bunun hâlâ mümkün olduğuna inanıyor.

"GAZZE PLANI İNANDIRICI DEĞİL"

Trump, Netanyahu ile görüşmesi sırasında Gazze Şeridi’ni 'ele geçirme' planını yeniden gündeme getirdi. Ancak Pew anketine göre, Amerikalıların yüzde 36’sı Trump’ın bu planı uygulamaya koyacağına inanmıyor.

Genel olarak, ABD’nin Gazze’yi kontrol altına alması fikri Amerikalılar arasında popüler değil: Katılımcıların yüzde 62’si bu fikre karşı çıkarken yüzde 49’u ise kesinlikle karşı çıkıyor.

Planı destekleyenlerin oranı ise sadece yüzde 15.

NETANYAHU'YA DUYULAN GÜVEN

Trump, Netanyahu’nun ziyareti sırasında ABD’nin İran’la nükleer anlaşma konusunda 'doğrudan görüşmelere başlayacağını' da duyurdu. Ancak Tahran bu görüşmelerin dolaylı olacağını belirtti.

Netanyahu, İran’a askeri müdahale çağrılarının en ateşli savunucularından biri olarak biliniyor. Trump’ın ABD medyasındaki en güçlü destekçilerinden biri olan muhafazakâr yayıncı Tucker Carlson, Netanyahu’nun ziyareti öncesinde şöyle yazdı:

“ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunması için şu an en kötü zaman. Bunu karşılayamayız. Binlerce Amerikalı ölür. Arkasından gelecek savaşı kaybederiz. Bu ülkemiz için en yıkıcı şey olur.”

Ankete göre, Amerikalıların yüzde 52’si Netanyahu’nun 'küresel meselelerde doğru olanı yapacağına' dair çok az ya da hiç güven duymuyor.

Yahudi Amerikalılar arasında da benzer bir eğilim var: yüzde 53’ü Netanyahu’ya 'çok az' ya da 'hiç' güvenmediğini söylüyor.