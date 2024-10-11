İsrail basını duyurdu: 'Netanyahu ve Biden anlaşmak üzere...'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:24

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:25

Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı.

Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü.

Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu.

Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.

İSRAİL SALDIRISINA DAİR OLASI SENARYOLAR

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail'in misillemesinin “ölümcül, hassas ve ansızın” olacağını söylemişti.

İran, Körfez Arap ülkelerini hava sahalarının herhangi bir saldırı için kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.

Ayrıca, İsrail'in İran'a saldırmasına yardım eden herhangi bir ülkenin İran tarafından hedef olarak kabul edileceğini söyledi.

Washington ise İran'ın nükleer tesislerine yönelik herhangi bir hamleye karşı olduğunu açıkladı.

İran'ın, sahip olduğu füze teknolojisiyle yeni ve daha sert bir misillemede bulunabileceği ihtimaller arasında.

Peki bundan sonra neler olabilir?

İRAN'DAKİ STRATEJİK HEDEFLER

BBC'de yer alan habere göre, ABD uydu istihbaratı ve Mossad'ın (İsrail'in dış istihbarat teşkilatı) İran'daki ajanlarının yardımıyla İsrail ordusunun seçebileceği çeşitli hedefler var. Bunlar genel olarak üç kategoriye ayrılabilir:

Konvansiyonel askeri hedefler:

İlk ve açık hedef İran'ın balistik füzeleri fırlattığı üsler olacaktır. Yani fırlatma rampaları, komuta-kontrol merkezleri, yakıt ikmal tankları ve depolama sığınakları.

Daha da ileri gidilerek Devrim Muhafızları'na ait üslerin yanı sıra hava savunma sistemleri ve diğer füze bataryaları da vurulabilir. Hatta İran'ın balistik füze programında yer alan önemli kişilere suikast düzenleyebilir.

Ekonomik hedefler:

Bu İran'ın en savunmasız devlet varlıklarını, 'petrokimya tesislerini, enerji üretimini ve muhtemelen gemicilik faaliyetlerini' kapsayacaktır. Ancak böylesi bir saldırı ordudan ziyade sıradan insanlara zarar vereceği için İran'da tepki toplar.

Nükleer hedefler:

Bu İsrail için büyük bir sorun. İran'ın uranyumu sivil nükleer enerji için gerekli olan yüzde 20'nin çok ötesinde zenginleştirdiği BM’ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından saptanmış durumda.

İran'ın uranyum zenginleştirme programıyla kısa bir süre içerisinde nükleer bomba hedefine ulaşabileceğinden şüpheleniliyor.

İsrail'in olası hedef listesinde İran'ın askeri nükleer programının merkez üssü Parçin, Tahran, Bonab ve Ramsar'daki araştırma reaktörlerinin yanı sıra Buşehr, Natanz, Isfahan ve Ferdow'daki büyük tesisler yer alıyor.