İsrail basını saldırıları yazdı: '51 milyar dolar olması bekleniyor'
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Ahronot, Gazze'ye yönelik devam eden yoğun saldırıları değerlendirdi. Yediot Ahronot, savaşın maliyetinin 51 milyar dolar tutacağı tahmininde bulundu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden yoğun saldırılarının
devlet bütçesine maliyetinin 200 milyar şekel (yaklaşık 51 milyar dolar)
olmasının beklendiği belirtildi.
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un Maliye Bakanlığının "savaşın devlet
hazinesine maliyeti" konusundaki beklentisine dair haber yayımladı.
Savaşın İsrail bütçesine maliyetinin 200 milyar şekele ulaşacağı tahmin edilirken, bu meblağın ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 10'una tekabül ettiği kaydedildi.
İsrail'in savaş durumuna ilişkin beklentilerine yer verilen haberde, "Olayların 8 ay ile 1 yıl arasında devam etmesi, büyük kısmı Gazze'de yoğunlaşan çatışmaların devam etmesinin" öngörüldüğü aktarıldı.
"Kuzey cephesi" olarak adlandırılan Lübnan sınırında yoğunluk beklenmediği ve 35 bin yedek askerin yakında göreve başlayacağı aktarılan haberde, olayların "Yemen ve İran'a yayılmayacağı" ifadelerine yer verildi.
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