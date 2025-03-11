İsrail basını: Türkiye, İsrail'in NATO tatbikatına katılımını veto etti

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:15

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:15

İsrail basını tarafından Türkiye'nin, İsrail'in NATO'nun yıllık “dayanıklılık ve acil durum hazırlığı” tatbikatına katılmasını veto ettiği iddia edildi.

Yediot Ahronoth'un İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, karar, yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatlar, NATO'nun tatbikat koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak delegasyonu arasında yapılan bir toplantının ardından alındı.

Toplantı sırasında İsrail'in tatbikata katılımı konusunda diğer ülkeler tarafından “güçlü bir istek” olduğu belirtilen haberde, “Türkiye'nin bu hamlesi İsrail'in tatbikata katılımını rayından çıkarabilir. NATO kararları oybirliği gerektirir ve aktif bir ortaklık anlaşması olmadan Türkiye'yi İsrail'in ittifakın resmi faaliyetlerine katılmasına izin vermeye zorlayacak bürokratik bir mekanizma yoktur” denildi.

“VETO YETKİSİNİ SİYASİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANDI”

Gazeteye konuşan İsrailli bir yetkili, Türkiye'yi veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladı.

Yetkili, “Türkiye'nin tutumu bölgesel iş birliğini ve NATO'nun küresel zorluklarla mücadele etme kabiliyetini zayıflatıyor. Türkiye, birlik ve kolektif güvenliği teşvik etmek yerine veto hakkını stratejik ortaklıklara zarar verecek şekilde kullanıyor. İsrail'in, NATO ile işbirliğini engellemek istikrara katkıda bulunmaz; aksine ittifakın temel değerlerini zayıflatır” dedi.

Gazze'ye yönelik saldırılar ve Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarının başlamasından bu yana Türkiye'nin, NATO-İsrail iş birliği ve projelerine karşı çıktığı biliniyor.

Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO’nun İsrail hükümetiyle ortaklığını sürdüremeyeceğini” belirtmişti.

Buna karşılık dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, NATO’nun Türkiye’yi ittifaktan çıkarması yönünde çağrıda bulunmuştu.