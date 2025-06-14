İsrail basını yazdı: İran saldırısının gerçek boyutları

İsrail ordusu, cuma akşamı (13 Haziran) başlayan saldırılarda, İran topraklarından İsrail'e 100’e yakın balistik füze fırlatıldığını açıkladı. Times of Israel'in İbranice yayın yapan yan kuruluşu Zman Yisrael'e göre, füzeler dört dalga halinde peş peşe ateşlendi; her dalgada birkaç düzine füzenin kullanıldığı ve toplam sayının bu çerçevede olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilileri, İran füzelerinin çoğunun engellendiğini ve bir kısmının da İsrail topraklarına ulaşamadan düştüğünü öne sürdü. İsrail basını ise füzelerden bir kısmının savunma hatlarını yararak hedeflere isabet ettiğini ve özellikle Tel Aviv ve çevresinde ağır hasara neden olduğunu kaydetti.





Öte yandan, İran Devrim Muhafızları, yayımladığı bir bildiride İsrail’de düzinelerce askeri hedefin (hava üsleri dahil) vurulduğunu öne sürdü. Ancak bu iddialar, İsrail makamları ya da uluslararası gözlemciler tarafından doğrulanmadı. İran füzelerinden bazılarının askeri altyapıya yönelmiş olması ihtimali değerlendiriliyor.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI

Euronews'e göre, İran’ın misilleme saldırıları sonrası İsrail'de oluşan can kaybı sayısı kayıtlara en az 2 (kimi kaynaklara göre 3-4) olarak geçti. İsrailli yetkililer, cumartesi sabaha karşı Tel Aviv şehir merkezindeki bir yerleşim alanına düşen füze nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini resmen duyurdu.

Öte yandan, saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi. İlk dalgada Tel Aviv bölgesinde en az 34 kişi yaralanırken ikinci dalgada bu sayı en az 7 olarak açıklandı. Bazı kaynaklar, cumartesi sabahı (14 Haziran) itibarıyla yapılan değerlendirmeler sonucu toplam yaralı sayısının 90 civarında olduğunu öne sürdü.

İsrail’in acil servis kurumu Magen David Adom (MDA), cumartesi sabahı itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 80 kişinin füze saldırılarından etkilendiğini bildirdi.





Ölü ve yaralı sayısı az olmasına karşın, füze isabeti sonucu yıkılan ya da ağır hasar gören bina sayısının fazla olması, 'İran saldırısı öncesi pek çok İsraillinin sığınaklara girmesiyle' açıklanıyor.

YIKILAN BİNALAR

İran füzelerinin isabet ettiği bölgelerde ciddi bina hasarları ve yıkımlar meydana geldi. İsrail basını, sadece Tel Aviv Metropolü içindeki Ramat Gan kentinde 'dokuz binanın tamamen yıkıldığını' bildirdi.

Öte yandan, İsrail'in ana akım basın kuruluşlarından Ynet'e göre, Tel Aviv kent merkezinde bir gökdelene füze isabet etti; bu yüksek katlı binanın cephesinde ve katlarında ağır tahribat oluştu. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Birimi ise "füze isabetiyle hasar gören dört evin ağır tahribata uğradığını ve acil müdahaleye ihtiyaç duyduğunu" açıkladı.





İsrail'in sol eğilimli ana akım basın kuruluşlarından Haaretz, Tel Aviv merkez bölgesinde birkaç binanın İran füzeleri tarafından vurulduğunu ve bazı noktalarda "doğrudan isabetler kaydedildiğini" aktardı.

YANGINLAR VE KURTARMA OPERASYONLARI

Füze isabet eden yerlerde bazı siviller enkaz altında mahsur kaldı ve gece boyunca yoğun kurtarma operasyonları yürütüldü. Tel Aviv yakınlarında isabet alan çok katlı bir binada onlarca kişi bir süre içeride mahsur kaldı; binanın alt katlarında yangın ve yapısal hasar oluşması nedeniyle çıkış yolları kapandı.

İsrail basını, füzelerin düşmesiyle birlikte çeşitli noktalarda yangınlar çıktığını bildirdi. Tel Aviv ve çevresindeki isabet alan binalarda patlamaların ardından dumanlar yükseldi. Ynet'e göre, özellikle Gush Dan bölgesinde (Tel Aviv Metropol alanı) füze isabet eden bir binada büyük bir yangın oluştu; alevler binanın birkaç katını sardı.





Bunun dışında, füze saldırılarının dolaylı etkileriyle de yangın vakaları yaşandı. Örneğin, ülkenin kuzeyinde Golan Tepeleri bölgesinde, havada imha edilen füzelerin düşen parçaları açık arazide yangın çıkmasına yol açtı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Saldırıların ardından ortaya çıkan manzara, görgü tanıklarının demeçlerine yansıdı. Zman Yisrael ve Yediot Ahronot haber sitelerinde yer alan ifadelere göre, patlamaların yaşandığı anlarda Tel Aviv ve civarındaki milyonlarca insan sığınaklara koşarken, saldırıya şahit olanlar gökyüzünün “adeta bir ateş yağmuruyla kaplandığını” ifade etti.

Tel Aviv’de ikamet eden Dan Levy, Yediot Ahronot muhabirine verdiği demeçte “Sireni duyar duymaz ailemi alıp sığınağa indik. Gökyüzü ışık çizgileri ve ateş toplarıyla dolmuştu, pencereden dev bir patlama parıltısı gördük” diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.





Bir başka görgü tanığı, Tel Aviv’in Ramat Gan banliyösünde füzenin isabet ettiği sokakta “Yer sarsıldı, her yer toz bulutuyla kaplandı. Evin duvarı üzerimize yıkıldı sandık” diyerek o anki hissini paylaştı. Enkazdan yaralı çıkarılan bir bina sakini ise hastanede konuşurken, “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım. Bir anda kulakları sağır eden bir patlama oldu, sonra etraf karardı” sözleriyle füze düşme anını tarif etti.

Sabah olduğunda saldırı bölgelerine dönen halk, yıkımın boyutlarını görünce “Şok edici bir manzara, sanki savaş alanı” benzetmelerinde bulundu.

HASAR ALAN BÖLGELER

İran’ın misilleme saldırısı, İsrail’in coğrafi olarak geniş bir bölümünde sirenlerin çalmasına ve alarm durumuna yol açtı, ancak fiziksel hasarın büyük kısmı Tel Aviv ve çevresinde yoğunlaştı.

Tel Aviv Metropol Bölgesi (Gush Dan), İran füzelerinin başlıca hedefi oldu. Tel Aviv kent merkezinde bir füze apartmanlardan birine isabet ederek büyük yıkıma neden oldu; bu bölge savaş sahnelerini andıran görüntülere sahne oldu.

İsrail basınına göre, Tel Aviv’in bitişiğindeki Ramat Gan kenti, belki de en ağır darbeyi alan yer oldu; burada bir mahallede art arda düşen füzeler nedeniyle dokuz bina tamamen yıkıldı, civardaki birçok yapı da hasar gördü.

Rishon LeZion kenti (Tel Aviv’in güneydoğusu) de saldırılardan nasibini aldı; bu kentte bir yerleşim bölgesine düşen füze birkaç evi harabeye çevirerek geniş çaplı tahribat yarattı.

İsrail ulusal basını, özellikle "Rishon LeZion ve Tel Aviv merkezinde 'çok geniş bir yıkım' olduğuna" dikkat çekti.





'SANSÜR KURALLARI' DEVREYE SOKULDU

İsrail ordusu (IDF), saldırı sonrası olağanüstü durum sansür kurallarını devreye soktu. IDF, vatandaşlara ve medya kuruluşlarına, füze düşen bölgelerin konum bilgilerini veya olay yerinden çekilen görüntüleri paylaşmamaları yönünde uyarı mesajları gönderdi.

“Düşman, hedef isabetlerini iyileştirmek için bu görüntüleri takip ediyor” şeklinde yapılan resmi uyarıyla, sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşımına geçici kısıtlama getirildi; gazetecilere, güvenlik güçlerinin onayı olmadan, hasarın boyutlarını gösteren görselleri yayımlamaları talimatı verildiği basına yansıdı.

Öte yandan, İsrail polisinin de Tel Aviv’de etkilenen bölgeleri kordon altına alarak meraklı kalabalık ve basın mensuplarını belirli bir mesafe dışında tuttuğu görüldü.