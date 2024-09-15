İsrail basınından çarpıcı iddia: 'Gazze’de savaşmaları karşılığında oturum veriyorlar...'

Yayınlanma: 15.09.2024 - 15:03

Güncelleme: 15.09.2024 - 15:03

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun, Afrika'dan ülkeye iltica edenlerin başvurularını "Gazze'de savaşma" karşılığında kabul ettiğine yer verdi.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan güvenlik yetkilileri, söz konusu projenin ordunun hukuk danışmanlarının rehberliğinde organize bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

Afrikalı sığınmacılara yönelik söz konusu “istismara” ilişkin içeride yükselen eleştirilerin bastırıldığını vurgulayan güvenlik yetkilileri, bunun "çok sorunlu bir konu olduğunu” aktardı.

Yetkililer, Gazze’ye saldırılara yardım eden sığınmacılara statü verilmesi konusunda bazı talepler olduğunu ancak şu ana kadar "hiçbirine herhangi bir statü verilmediğini" belirtti.

30 BİN AFRİKALI SIĞINMACI

İsrail’de şu an çoğu genç erkek olmak üzere yaklaşık 30 bin Afrikalı sığınmacı bulunurken, bunlardan yaklaşık 3 bin 500’ünü İsrail makamlarının iltica başvurularını işleme koymaması veya karara bağlamaması nedeniyle mahkeme tarafından geçici statü verilen Sudan vatandaşları oluşturuyor.

Çok sayıda sığınmacının 7 Ekim'den sonra tarım işlerinde ve sivil komuta merkezlerinde gönüllü olarak çalışmaya başladığı belirtilirken, "İsrail ordu yetkililerinin, söz konusu sığınmacıların ülkede kalıcı statü elde etme arzularını Gazze’de savaştırmak için bir teşvik unsuru olarak kullanabileceklerini fark ettikleri" vurgulandı.

Haaretz’e konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen sığınmacı A, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başladığı günlerde "kendisini polis memuru olarak tanıtan birinden hiçbir açıklama yapılmaksızın, güvenlik merkezine çağırıldığı bir telefon aldığını" belirtti.

Yetkilinin kendisini, sığınmacıları orduya almakla görevli bir güvenlik yetkilisi olarak tanıttığını söyleyen A, kendisine “orduya katılacak özel insanlar aradıklarını, İsrail için bir ölüm kalım savaşı yürüttüklerini” söylediklerini ifade etti.

Afrikalı sığınmacı A, söz konusu yetkilinin kendisine, "Gazze’de savaşması halinde İsrail’de oturum statüsü alabileceğini”, kimliğinin fotokopisini isteyip “bu işlerle ilgileneceğini” söylediğinin altını çizdi.

A, söz konusu yetkilinin, orduyla Gazze’ye gitmeden önce diğer sığınmacılarla birlikte iki haftalık bir eğitim sürecine tabi tutulacağını belirttiğini de aktardı.

İNSAN KAYNAĞINA İHTİYAÇ DUYULUYORDU

Haaretz'in haberinde, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın İsrail okullarında eğitim gören sığınmacıların çocuklarını orduya alma olasılığını araştırdığı da yer aldı.

Geçmişte İsrail hükümeti, yabancı işçilerin çocuklarının orduda görev yapmasına, birinci dereceden aile üyelerine statü tanınması karşılığında izin veriyordu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıları, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar ve Batı Şeria'daki işgal baskısını artırması nedeniyle insan kaynağına ihtiyaç duyduğu belirtiliyordu. İsrail ordusu, insan kaynağı açığını gidermek için bugüne kadar İsrail askerliğinden muaf ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklere celp emirleri göndermişti.