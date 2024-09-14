İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:05

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 118 Filistinli öldü, 95 bin 125 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Etiketler: #gazze #filistin

İlgili Haberler

İsrailli bakan, Yahya Sinvar'ı hedef aldı: 'Gazze'den gelen yeni Usame bin Ladin...'

İsrailli bakan, Yahya Sinvar'ı hedef aldı: 'Gazze'den gelen yeni Usame bin Ladin...'
İsrail helikopteri Gazze'de düştü: Ölü ve yaralı askerler var

İsrail helikopteri Gazze'de düştü: Ölü ve yaralı askerler var
Arap Birliği'nden Gazze çağrısı: Arapların değil, tüm dünyanın talebi

Arap Birliği'nden Gazze çağrısı: Arapların değil, tüm dünyanın talebi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler