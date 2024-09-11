İsrail helikopteri Gazze'de düştü: Ölü ve yaralı askerler var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde bir helikopterinin düştüğünü ve 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu.

İsrail helikopteri Gazze'de düştü: Ölü ve yaralı askerler var
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:07

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah bölgesinde, "yaralanan bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" belirtildi.

Düşen helikopterdeki 2 askerin öldüğünü, 7 askerin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yapılan ön incelemeye göre helikopterin düşmesinin “düşman ateşinden” kaynaklanmadığı iddia edildi.

Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.


Etiketler: #israil #gazze

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