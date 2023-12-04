İsrail istihbaratından Hamas sözü: 'Türkiye de dahil olmak üzere...'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:56

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:00

İsrail'de Kan TV, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı'nın (Şin-Bet) Başkanı Ronen Bar'ın, Türkiye de dahil olmak üzere yurt dışındaki Hamas militanlarını yakalama sözü verdiğini duyurdu.

Kan TV tarafından yayımlanan açıklamaya göre Bar, Lübnan, Türkiye ve Katar'daki Hamas mensuplarını yıllar sürse de yakalayacaklarına dair söz verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Bar, 1972'de Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen olimpiyatlarda Filistinli Kara Eylül militanlarının 11 İsrailli olimpik sporcuyu öldürdüğü saldırıya atıfta bulundu.

Bar, "Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak diliyle Hamas'ı yok etmek. Bu bizim Münih'imiz. Bunu, Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, Türkiye'de, Katar'da her yerde yapacağız. Birkaç yıl alacak ama bunu gerçekleştirmek üzere orada olacağız" dedi.

İsrail, olimpik sporcuların öldüğü saldırıya Kara Eylül üyelerini hedef alan suikast kampanyaları düzenleyerek karşılık vermişti.

Kan TV'nin yayımladığı ve Bar'a ait olduğu öne sürülen açıklamaların tarihi ve kaynağı bilinmezken, istihbarat teşkilatı ise Bar'ın ifadelerine ilişkin açıklama yapmadı.