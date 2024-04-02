İsrail basınından 'Erdoğan' iddiası: 'İlişkileri yeniden normalleştirmek istiyor'

İsrail gazetelerinden Maariv'de yayınlanan bir haberde, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri yeniden normalleştirmek istediği ileri sürüldü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.04.2024 - 16:29
İsrail basınından 'Erdoğan' iddiası: 'İlişkileri yeniden normalleştirmek istiyor'
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İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Maariv, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri yeniden normalleştirmek istediğini ileri sürdü.

22 Mart'ta Twitter hesabından paylaşım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemleri nedeniyle Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın yardımcısının bakanlığa çağrıldığını duyurmuştu. 

Erdoğan, 9 Mart'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir" ifadelerini kullanmıştı.

Maariv'in iddiasına göre, Büyükelçi yardımcısı, İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Jacob Blitstein'la yaptığı görüşmede, "Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert söylemi, Türkiye'deki yerel seçimlere dair siyasi kaygılarından kaynaklanıyor" dedi.

Adı açıklanmayan büyükelçi yardımcısının, yerel seçimlerden sonra Erdoğan'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirmek istediği ve yeniden büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasını söylediği ileri sürüldü.

KATZ'DAN YEREL SEÇİMLER AÇIKLAMASI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası Türkiye'ye yönelik mesajlar gönderdi.

Katz, X platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tebrik etti.

Katz, "Türkiye'de yerel seçimler, Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'a tebrikler. Bu, Erdoğan'a açık bir mesaj: İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, kendinize başka bir malzeme arayın" ifadelerini kullandı.


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