İsrail ordusundan açıklama geldi: Yardım kuruluşu çalışanlarını vurmuştu!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:52

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:52

İsrail, Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ı (WCK) hedef aldığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıda, uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordu sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yardım çalışanlarının "trajik" ölümleri nedeniyle, WCK'ya "en derin başsağlığı" sundu.

Hagari, "İhtiyacı olanlara yardım etmek için çok şey yapan ve yapmaya devam eden müttefik uluslarımıza da içten üzüntülerimizi iletiyoruz" dedi.

Hagari, ordunun "uluslararası hukuka bağlı profesyonel bir ordu" olduğunu savunarak, olayın "olanların koşullarını ve nasıl olduğunu anlamak için en üst düzeyde" gözden geçirildiğini söyledi.

WCK'yı "insanlığın ön saflarında kritik çalışmalar" yaptığı için övdü ve WCK'nın 7 Ekim olaylarından sonra İsraillilere ilk yardım edenler arasında yer aldığını da belirten Hagari, şunları söyledi:

"Bu olayın temeline ineceğiz ve bulgularımızı şeffaf bir şekilde paylaşacağız."

NE OLMUŞTU?

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu oldukları belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araç içerisinde bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı" ifadesi kullanılmıştı.