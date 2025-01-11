İsrail basınından flaş iddia: Genelkurmay Başkan Yardımcısı istifasını sundu

Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:16

Güncelleme: 11.01.2025 - 15:16

İsrail basınına sızan istifa mektubuna göre Genelkurmay Başkan Yardımcısı Baram, orduya sunduğu sınırlı katkıyı ve Gazze'deki çatışmaların yoğunluğunun azalmasını gerekçe göstererek görevden ayrılmak istedi.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye sunduğu istifa mektubunda Baram, normalde iki yıl olan görev süresinin daha önce Gazze'ye saldırılar nedeniyle altı ay uzatılması talebini kabul ettiğini hatırlattı.

Baram, gelecekte savunma alanında herhangi bir rolü üstlenmeye istekli olduğunu belirterek "Bu pozisyonda üç ya da dört yıl görev yapmak gibi bir niyetim yok" ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Halevi’nin Baram'ı üstlendiği önemli görevler nedeniyle takdir ettiği belirtilirken, "(Baram'ın) kendisinden istenen ya da talep edilen her türlü görevi yerine getireceği" de bildirildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde ise Baram'ın, cuma günü Halevi'ye aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle görevi bırakmak istediğini söylediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde, Baram'ın istifa talebinin Genelkurmay'da "şok etkisi" yarattığı iddia edildi.