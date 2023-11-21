İsrail basınından flaş iddia: Hamas 80 rehineyi serbest bırakacak
İsrail basını, devam eden çatışmalarda Hamas'ın Tel Aviv yönetimi ile muhtemel bir anlaşmada 80 rehineyi serbest bırakacağını iddia etti.
Jerusalem Post gazetesine göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında bu akşam açıklanması beklenen esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Söz konusu yetkili, Hamas'ın anlaşma kapsamında elindeki esirlerden 80'ini serbest bırakacağı iddiasında bulundu.
Haberde, esir takası anlaşmasına ilişkin daha fazla detaya yer verilmedi.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında bu akşam önce Savaş Kabinesi, ardından Güvenlik Kabinesi, son olarak da normal kabine Hamas ile esir takası anlaşmasını görüşecek.
Bu görüşmelerin ardından İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına onay verilmesi bekleniyor.
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