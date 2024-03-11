İsrail basınından flaş iddia: 'Kassam Tugayları'nın 'Gölge Adamı' öldürüldü'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:46

İsrail basını Hareetz, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in sağ kolu Mervan İsa'nın öldürüldüğünü öne sürdü.

Hareetz, İsrail ordusunun Mervan İsa'nın ölümünü teyit etmeye ilişkin çalıştığını kaydetti.

Jerusalem Post gazetesi de İsrail ordusunun, ‘Gölge Adam’ lakaplı İsa’ya yönelik saldırı dün düzenlenmesine rağmen, konu hakkında yayın iznini bu sabah verdi.

Mervan İsa, İzzeddin el Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif ve Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya el Sinvar ile birlikte İsrail'in en çok aradığı isimler arasında yer alıyor.

İsrail'in, 2006 yılında İzzeddin el Kassam Tugayları'nın bir toplantısı sırasında İsa'ya suikast girişiminde bulunduğu, İsa'nın bu suikastten kurtulduğu biliniyor.

Fotoğraf: Fotoğrafın Mervan İsa'ya ait olduğu iddia ediliyor

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, İsrail'in "Hamas'ın 4 numarasının ortadan kaldırıldığını, 3, 2 ve 1 numaraların da yolda olduğunu" söyledi.

Netanyahu, "Hepsi ölümün çocukları; hepsine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

MERVAN İSA KİMDİR?

İsa gençliğinde, Hamas'ın faaliyetlerine aktif olarak katıldı, güçlü yapısıyla akranları arasında öne çıktı. Aynı zamanda iyi bir basketbolcu olan İsa, ‘Filistinli Komando’ lakabını kazandı.

Ancak, 1987 yılında Hamas hareketine katılmak suçlamasıyla İsrail tarafından tutuklandığı için etkili bir spor kariyeri olmadı. Daha sonra 1997’de Filistin yönetimi tarafından gözaltına alındı ??ve 2000’de Mescid-i Aksa İntifadası’nın patlak vermesine kadar serbest bırakılmadı.

İsa, Filistin yönetimi hapishanelerinden serbest bırakıldıktan sonra, Kassam Tugayları’nın yarı askeri hücrelerden organize bir askeri yapıya dönüştürülmesinde, askeri hiyerarşiye göre taburlar ve birimler oluşturmada çok önemli bir rol oynadı. Hamas'ta öne çıkan rolü nedeniyle özellikle İkinci İntifada’dan sonra İsrail'in hedefi haline geldi.

Mart 2023’te İsa, Mescid-i Aksa’ya müdahale edilmesi halinde "bölgede deprem yaşanacağı" uyarısında bulunmuştu.