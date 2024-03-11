İsrailli bakan, Erdoğan'ı hedef aldı: Tarihteki en büyük antisemitlerden biri

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:14

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:14

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteğe sert tepki gösterdi.

X platformundan paylaşımda bulunan Katz, Erdoğan'ın Hamas'a verdiği desteğin onu "tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri" haline getirdiğini öne sürdü.

Katz, şu ifadeleri kullandı:

"Hamas'ın Yahudilere ve İsrail Devleti'ne karşı işlediği cinayetlere ve cinsel suçlara Erdoğan'ın verdiği destek, onu tarihteki en büyük zalimlerden ve antisemitlerden biri, ülkesini de İran'la birlikte dünyadaki en büyük terör destekçisi haline getirmektedir. Modern Türkiye'nin babası Kemal Atatürk tarafından kurulan cumhuriyet için ne büyük bir utanç."