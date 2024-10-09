İsrail basınından Netanyahu iddiası: 'İran'a karşı bazı önemli kararlar alındı...'

İsrail yönetiminin, İran'ın füze saldırısına karşı yapacağı olası misillemeye dair "bazı önemli kararlar" aldığı öne sürüldü.

İsrail basınından Netanyahu iddiası: 'İran'a karşı bazı önemli kararlar alındı...'
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AA
Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:29

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkili, dün gece Tel Aviv'deki Kirya Askeri Üssü'nde yapılan güvenlik toplantısında, İran'a saldırıya ilişkin önemli kararlar alındığını belirtti.

Yetkili, alınan kararlar doğrultusunda Tel Aviv yönetiminin şimdilik İran'ın askeri tesislerine yönelik saldırıya odaklandığını ancak bunun değişebileceğini savundu.

Dünkü toplantıya Başbakan Binyamin Netanyahu, üst düzey bakanlar ve askeri yetkililer katılırken, İsrail devlet televizyonu KAN, toplantıyı "İran meselesi hakkında belirleyici bir tartışma" olarak tanımladı.

KAN, 5 Ekim'de de Netanyahu hükümetinin, "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.


Etiketler: #İran #israil

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