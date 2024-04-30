İsrail basınından Refah iddiası: 'Esir takası anlaşması olmazsa...'

Tel Aviv ile Hamas arasında "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde ilerleme sağlanamazsa İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı belirtildi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:42
İsrail basınından Refah iddiası: 'Esir takası anlaşması olmazsa...'
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İsrail ordu radyosunda yayınlanan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında devam eden dolayı esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, "gelecek günlerde" esir takası müzakerelerinde ilerleme olmazsa İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatacağı ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor.

Mısır basınında dün çıkan haberde, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığı ve ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceği bildirilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da dün Riyad'da yaptığı açıklamada, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylemişti.

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.


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