İsrail basınından Türk siyaseti yorumu: 'Erdoğan, 'o'nu taklit ediyor'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:30

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:30

Simon A. Waldman, Haaretz’de pazartesi günü yayınlanan makalesine ”Erdoğan neden İsrail’in Türkiye’yi fethetmek istediğini düşünüyor?” başlığını koydu ve Erdoğan’ın İsrail konusundaki siyasi tercihlerinin ve çıkışlarının YRP lideri Fatih Erbakan’ın söylemleriyle aynı doğrultuda olduğunu iddia etti.

Erdoğan’ın son aylarda İsrail ve Hamas konularında yaptığı çıkışlarla makalesine giriş yapan Waldman, ardından Necmettin Erbakan’ın siyasi geçmişini anlattı, onu bir antisemitik olarak niteledi ve Erdoğan’ın onun bir öğrencisi olduğunu belirtti.

”ERBAKAN BİR ANTİSEMİTİK”

Waldman, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın da dikkat çeken bir antisemitik olduğunu, mitinglerinde seçmenlerinin ve sosyal medya paylaşımlarında partisinin bunu yansıttığını aktardı.

Fatih Erbakan’ın siyasi kariyerini ve popüler olan koronavirüs çıkışını anlatan Waldman, Yeniden Refah Partisi liderinin Erdoğan’ın fikirleriyle olan ilişkisini şu sözlerle değerlendirdi:

”Erdoğan İsrail'in gözünü Türkiye topraklarına diktiği ya da İsrail'le ticarete son vermenin iyi bir fikir olduğu fikrini nereden ya da kimden aldı? Cevap, muhafazakar ve İslamcı kanatta yer alan ve İsrail'e karşı düşmanlıkta başı çeken etkili bir politikacıda yatıyor. Bu siyasetçinin savunduğunu Erdoğan kısa sürede takip ediyor.”

ERDOĞAN, ERBAKAN’I TEKRARLIYOR

Sözlerinin devamında bu teorisini destekleyen örnekler veren Waldman, şu cümleleri yazdı:

”Erdoğan'ın İsrail ile ticareti durdurması, Ankara'ya Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasında Güney Afrika'ya katılma talimatı vermesi ve Hamas'ın Türk topraklarını savunduğuna dair tuhaf komplo teorisini tekrarlaması boşuna değil. Fatih Erbakan'ı tekrarlıyor.”