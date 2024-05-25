Fatih Erbakan sokak hayvanları için projesini açıkladı: 'Evcil Kent'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat Belediyesi'nde sokak hayvanlarının iyi şartlarda barındırılması ve halkın can güvenliğinin korunması için 'Evcil Kent' projesinin hayata geçirildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:32
Fatih Erbakan sokak hayvanları için projesini açıkladı: 'Evcil Kent'
Abone Ol google-news

Fatih Erbakan, idaresi partisinde olan Yozgat, Kadışehri ve Araplı belediyelerini ziyaret etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile bir araya gelen Erbakan, Arslan'ın tecrübeli bir başkan olduğunu belirterek, "Daha önce de Yozgat'ı hayırlı hizmetlerle buluşturan, Yozgat'ın, Yozgatlının derdini bilen, derdiyle dertlenen, tecrübeli ve Yozgat'ın has evladı olan bir başkanımız. Yeni dönemde de inşallah Milli Görüş belediyeciliğiyle, ahlaklı belediyecilikle Yozgat'ta dertlere derman olacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

'HİZMETLERİN DEVAMI GELECEK'

Erbakan, ahlaklı belediyeciliğin iki boyutunun olduğunu anlatarak, "Bir tanesi işin ehline verilmesi; adamcılığın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırılması. Diğeri de hizmetlerin adil bir şekilde en öncelikli, en çok ihtiyaç duyan yerden başlamak üzere bütün bir şehre iletilmesi. İnşallah bu adaleti, başkanımız burada tesis edecek. Bununla beraber ahlaklı belediyecilik demek, bereket demek. Bereket demek de borcun ve faizin olmadığı denk bütçenin gerçekleştirildiği bir belediye demektir" diye konuştu.

"EVCİL KENT"

Arslan'ın projelerinden de bahseden Erbakan, "Sokak hayvanlarının korunması, kurtarılması ve halkın sağlığının, canının güvence altına alınması için sokak hayvanlarının barınacağı, en iyi şartlarda yaşatılacağı 'Evcil Kent' projesini hayata geçiriyor. İnşallah bu hizmetlerin devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.


fatih erbakan haberleri proje haberleri tesis haberleri

İlgili Haberler

Fatih Erbakan da tartışmaya dahil oldu: 'Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız'

Fatih Erbakan da tartışmaya dahil oldu: 'Sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız'
Fatih Erbakan: İktidara yürüyeceğiz

Fatih Erbakan: İktidara yürüyeceğiz
Fatih Erbakan yeni projesini açıkladı: 'Refah marketleri' kuracağız

Fatih Erbakan yeni projesini açıkladı: 'Refah marketleri' kuracağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı

Azaltılmasını talep etmişti: Cem Yılmaz’ın ‘nafaka’ davası sonuçlandı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga: 12 kişi gözaltına alındı

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavga: 12 kişi gözaltına alındı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'nun ‘Roma’ gezisi gündem oldu: Özgür Özel’den ilk yorum
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçları satışa çıkarıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde makam araçları satışa çıkarıldı
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Aslan burcu yorumu