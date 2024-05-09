İsrail basınından Türkiye iddiası: 'Türk Ticaret Bakanlığı geçici ihracat izni verdi'

İsrail'in önde gelen finans gazetelerinden Globes, "Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiğini" iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:45
İsrail basınından Türkiye iddiası: 'Türk Ticaret Bakanlığı geçici ihracat izni verdi'
Abone Ol google-news

İsrail'in önde gelen finans gazetelerinden Globes'in, Türk ve İsrailli yetkililerden elde ettiği bilgilere göre, Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiği öne sürüldü.

"Bunun, İsrail'e geniş kapsamlı bir inşaat ürünleri ihracat izni değil, geçici ve sadece İsrail ile halihazırda çalışan fabrikalar için bir izin" olduğunu ileri süren yazan gazete, şunları kaydetti:

"Bu gelişmenin, dün Ankara'da Türk-İsrail Ticaret Odası yetkilileri ile Türk Ticaret Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan bir toplantı sonucu ortaya çıktığı anlaşılıyor."

Toplantıda, Türk iş insanlarının İsrail'e yönelik kapsamlı ihracat kısıtlamasından "memnuniyetsizlik" duydukları iddia edildi.

Gazete ayrıca, "İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın son günlerde İsrail'in, Türkiye'den ithalata olan bağımlılığını uzun vadede de olsa sona erdirmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü" yazdı.

Gazetede, "Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat'ın katılımıyla İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs'la üçlü bir ticaret konferansı düzenleyeceği ve Türk tedarikçilerin yerine Yunan ve Kıbrıslı tedarikçiler arasındaki bağların sıkılaştırılmasının hedeflendiği duyurulabilir" ifadeleri yer aldı.


israil haberleri türkiye haberleri

İlgili Haberler

İsrailli bakandan Biden'a tepki: 'Nazilerle anlaşmaya' benzetti

İsrailli bakandan Biden'a tepki: 'Nazilerle anlaşmaya' benzetti
İsrailli bakandan Refah çağrısı: Tamamen işgal edilmeli

İsrailli bakandan Refah çağrısı: Tamamen işgal edilmeli
İsrail'den ABD'ye tepki: Hayal kırıklığı yarattı

İsrail'den ABD'ye tepki: Hayal kırıklığı yarattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklamaya sevk edildi

Son Dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklamaya sevk edildi
8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star

8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star
İstanbul’da dikey mimari ısrarı devam ediyor, 19 katlı projeye izin verildi

İstanbul’da dikey mimari ısrarı devam ediyor, 19 katlı projeye izin verildi
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!

Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste

Tiryakilere kötü haber! 3 sigara grubuna daha zam... İşte yeni zamlı liste
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı