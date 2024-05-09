İsrail basınından Türkiye iddiası: 'Türk Ticaret Bakanlığı geçici ihracat izni verdi'

Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:45

Güncelleme: 09.05.2024 - 12:45

İsrail'in önde gelen finans gazetelerinden Globes'in, Türk ve İsrailli yetkililerden elde ettiği bilgilere göre, Türk Ticaret Bakanlığı'nın yerel inşaat sektöründeki fabrikalara gönderdiği mektuplarla İsrail'e ihracata yeniden başlamaları için geçici izin verildiğini bildirdiği öne sürüldü.

"Bunun, İsrail'e geniş kapsamlı bir inşaat ürünleri ihracat izni değil, geçici ve sadece İsrail ile halihazırda çalışan fabrikalar için bir izin" olduğunu ileri süren yazan gazete, şunları kaydetti:

"Bu gelişmenin, dün Ankara'da Türk-İsrail Ticaret Odası yetkilileri ile Türk Ticaret Bakanlığı yetkilileri arasında yapılan bir toplantı sonucu ortaya çıktığı anlaşılıyor."

Toplantıda, Türk iş insanlarının İsrail'e yönelik kapsamlı ihracat kısıtlamasından "memnuniyetsizlik" duydukları iddia edildi.

Gazete ayrıca, "İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın son günlerde İsrail'in, Türkiye'den ithalata olan bağımlılığını uzun vadede de olsa sona erdirmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü" yazdı.

Gazetede, "Önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nir Barkat'ın katılımıyla İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs'la üçlü bir ticaret konferansı düzenleyeceği ve Türk tedarikçilerin yerine Yunan ve Kıbrıslı tedarikçiler arasındaki bağların sıkılaştırılmasının hedeflendiği duyurulabilir" ifadeleri yer aldı.