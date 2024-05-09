İsrail'den ABD'ye tepki: Hayal kırıklığı yarattı

İsrail, ABD'nin kendisine askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 08:30
İsrail'den ABD'ye tepki: Hayal kırıklığı yarattı
Abone Ol google-news

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.


israil haberleri ABD haberleri

İlgili Haberler

ABD’den İsrail’e soğuk duş: Daha fazla sevkıyat durdurulabilir

ABD’den İsrail’e soğuk duş: Daha fazla sevkıyat durdurulabilir
ABD basını: ABD, İsrail'e bomba sevkiyatını durdurdu

ABD basını: ABD, İsrail'e bomba sevkiyatını durdurdu
İsrailli milletvekilinden ABD'ye rest: Hassas füzeler vermezse, hassas olmayan füzelerle vuracağız

İsrailli milletvekilinden ABD'ye rest: Hassas füzeler vermezse, hassas olmayan füzelerle vuracağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede yer verilmemişti: Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!

Sinan Ateş suikastine ilişkin iddianamede yer verilmemişti: Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı!
Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu

Aşkınızı yeniden inşa edin: Eski sevgilinizi geri getirmenin 5 etkili yolu
Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı

Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı
Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Yalan dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'

AKP'de 'Osman Kavala' kavgası kızışıyor: 'Damarını yakaladık, ciyak ciyak bağıracaklar'
Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk

Her şeye rağmen hedefi şampiyonluk
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 'Kart ödemelerinde bozulma başladı'
Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu başkent: Üsküp’te gezilecek yerler