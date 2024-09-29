İsrail, bir Hizbullah yetkilisinin daha öldürüldüğünü açıkladı

Yayınlanma: 29.09.2024 - 12:47

Güncelleme: 29.09.2024 - 12:47

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk’un dün gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

IDF’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Hizbullah’ın Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı ve Yürütme Konseyi Üyesi Nebil Kaouk IDF'in hassas bir saldırısı sonucu öldürüldü. Kaouk, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarına yakındı ve İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik terör saldırılarına doğrudan katıldı. Hizbullah'a 1980'lerde katılmış ve Operasyon Konseyi'nde güney bölgesi komutan yardımcılığı, güney bölgesi komutanlığı ve Operasyon Konseyi komutan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, alanında önemli bir uzmanlık kaynağı olarak görülmüştür. IDF, Hizbullah terör örgütü içindeki komutanları vurmaya ve ortadan kaldırmaya devam edecek ve İsrail Devleti vatandaşlarını tehdit eden herkese karşı harekete geçecektir.”

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.